Čtvrtky na Velkém náměstí v Kroměříži oživí hudební vystoupení. Sérii sedmi koncertů zahájí 11. července zlínská kapela Září a zakončí 29. srpna holešovský EXPO & PENSION rock.

No Name Tribute Band. | Foto: Město Kroměříž

Každé prázdninové čtvrteční odpoledne – kromě prvního a předposledního – tak bude centrum města patřit hudbě.

„Cyklus koncertů pod širým nebem s názvem Čtvrtky na Velkém má za cíl oživit centrum města – rozehrát je, rozezpívat, roztančit a přilákat na náměstí občany Kroměříže a samozřejmě i turisty,“ uvedl radní Jiří Kašík.

„Pravidelné čtvrteční hudební produkce doplní program Relaxační zóny a udělají z Velkého náměstí centrum prázdninové zábavy,“ dodal.

Sérii sedmi koncertů zahájí 11. července zlínská alternativně pop-rocková kapela Září.

„Vystupuje od září 2018 a zaměřuje se na autorskou muziku s českými texty,“ přiblížila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Třetí červencový čtvrtek (18. 7.) bude patřit náměstí dívčí folkové kapele Děvčice, která se prezentuje vlastními písničkami i moravskými lidovkami ve folkové podobě.

Ve čtvrtek 25. července se představí Divousy – folk-coutry-bluesová kapela, která má repertoár postavený na převzatých známých kusech i vlastní tvorbě.

Kroměřížský Polygon přiláká zástupy svých fanoušků na Velké náměstí 1. srpna.

„Kapela se zaměřuje na interpretaci rockových skladeb známých především českých kapel,“ připomněla Kučerová.

Bigbítové a raně rockové skladby z 60. a 70. let představí 8. srpna uskupení Dr. Beat (původně PKM) hrající pro radost sobě a pro pobavení druhých.

Ve čtvrtek 15. srpna se představí No Name Tribute Band, mladá kapela složená z pěti zkušených muzikantů a příznivců skupiny No Name, kteří hrají písně slovenské kapely v podobě, jak je posluchači znají z alb a rádií.

A posledním vystupujícím v rámci Čtvrtků na Velkém bude 29. srpna EXPO & PENSION rock - holešovská rocková kapela. „Ta vznikla ze dvou uskupení – EXPO rock a PENSION rock,“ dodala Šárka Kučerová s tím, že koncerty začínají vždy v 18 hodin, konají se za každého počasí a jsou zdarma.