Pro stavbu nového bazénu se už dříve několikrát vyslovil například místostarosta Vratislav Krejčíř (Piráti).

„Jsem jasně pro nový krytý plavecký bazén. Chci moderní bazén se vším, při rekonstrukci by to nebylo možné, nevyhovuje prostorové uspořádání. Novostavba řeší vše, bude z toho krásné centrum pro plavání, zábavu a relax,“ uvedl místostarosta. Obdobný názor má také opoziční zastupitel a lídr hnutí ANO Tomáš Opatrný.

Kdo chce vést vaši obec na Kroměřížsku? Deník přináší volební kandidátky

„Chceme vybudovat nový bazén se zaměřením na komfort návštěvníků, rozšířit vodní zábavní prvky a vybudovat plnohodnotné moderní wellness. Kombinací tepelných čerpadel, solárních panelů a fotovoltaického systému pak dosáhneme toho, že budoucí provoz plovárny městskou kasu nezruinuje,“ řekl Opatrný.

Jasno má také místostarosta Vít Peštuka (Spojenci pro KM).

„Stavba nového bazénu umožní plynulý přechod z plavání ve starém krytém bazénu, finančně to sice může být o něco dražší, ale nový bazén umožní lepší uspořádání vnitřních prostor a kvalitnější nabídku služeb pro občany,“ sdělil Peštuka.

Bazén je na druhém místě

Ke stavbě nového bazénu se přiklání i Jiří Kašík (OK občané Kroměříže).

„Podle mého názoru existuje pouze jedno rozumné řešení, a to postavit nový plavecký bazén s parametry jaké potřebují naše plavecké oddíly ke své seberealizaci, který zároveň občané Kroměříže budou moci využít k rekreačnímu plavání a relaxaci v parním a saunovém centru. Co se týče priorit, protože příprava výstavby sportovní haly je dál, tato bude mít prioritu. Plavecký bazén je hned na druhém místě,“ řekl Kašík.

ANKETA: Je parkování v centru Kroměříže i na sídlištích dostatečně vyřešeno?

Opatrnější by byl lídr Zdravého Kroměřížska Richard Kreml, podle kterého potřebuje bazén chytrou investici.

„Je v dobrém místě, nosné struktury jsou v solidním stavu. Neradi bychom se dočkali toho, že s velkýma očima někdo prosadí investici do nového bazénu, a pak zjistíme, že město na ni nemá. Pak by mohla nastat situace, že se ocitneme na suchu, neboli nebudeme mít nový bazén, ani modernizovaný stávající,“ uvedl Kreml.

Rozhodnutí až podle podkladů

Až na základě podkladů expertů se chce rozhodovat lídr ODS Jan Hebnar.

„Stávající bazén a jeho oprava je problematická z toho důvodu, že jsou tam příliš vysoké stropy a příliš hluboká voda. To se opravou zřejmě vyřešit nedá. Je pak také otázka, jak vysokou investici by znamenala oprava a jakou stavba nového bazénu,“ dodal Hebnar.

Podobně je tomu i v případě místostarosty Karla Holíka (ČSSD).

„Počkám s rozhodnutím, až budou k dispozici všechny podklady. Roli bude kromě nákladů hrát také čas, který bude třeba k přípravě projektu, a aktuální možnosti získání dotací,“ vysvětlil Holík.

Porovnat obě varianty z hlediska ceny, životnosti a dalších parametrů chce také lídr KSČM Michal Kostka.

„Tak či onak bude bazén jedna z nejdražších investic města, i vzhledem k pozdějším provozním nákladům. Budeme proto žádat jasné porovnání obou variant,“ sdělil Kostka.

Kroměříži chybí sportovní hala

Starosta Jaroslav Němec (Jaroslav Němec – NEZÁVISLÍ) zároveň připomněl otázku financování podobně nákladných staveb. „Osobně se přikláním k rekonstrukci nebo stavbě malého, energeticky úsporného bazénu. Co víc chybí v Kroměříži je sportovní hala. Musíme si ale přiznat, že bez státních nebo evropských dotací ani jednu ze staveb nevybudujeme,“ uvedl starosta.

Chybějící sportovní halu připomíná také Pavel Motyčka (KDU-ČSL). „Jsme pro stavbu nového bazénu. Projekt musí být cenově úměrný Kroměříži. Říkáme ne velikášským konceptům. V současnosti je naší investiční prioritou sportovní hala,“ řekl Motyčka.

ANKETA: Má Kroměříž postavit nový bazén?

Opravit či postavit nový - to je, oč tu běží…



Dominik PohludkaZdroj: Deník/Dominik PohludkaKroměřížský plavecký bazén už má svá nejlepší léta za sebou. Na tom se shodne asi drtivá většina jeho návštěvníků. Shodují se na tom i lídři jednotlivých politických stran, což je samo o sobě dobrý signál. Po dlouhých letech, kdy byl bazén téměř na samém okraji zájmu kroměřížské politické reprezentace, se tak znovu dostává do popředí. Do této fáze je vše růžové a zalité slunce.

Bod sváru totiž nastává až při diskuzi o tom, jak by mělo město dále postupovat. Zatímco jedna část volá po stavbě nového bazénu, druhá část by raději opravila ten stávající. Argumentů mají obě strany celou řadu. Bude tak záležet především na tom, jak bude vypadat složení příštího zastupitelstva.



Do rozhodování, které tak či onak nejspíš nebude snadné, navíc může velmi silně promluvit také stávající inflace a rapidně rostoucí ceny energií. I přesto věřím, že bazén bude pro nové zastupitele jednou z priorit a Kroměřížané se konečně dočkají - ať už opravy, či stavby nového…



Dominik Pohludka, redaktor

O kroměřížském bazéně

Kroměřížský krytý plavecký bazén v Obvodové ulici nabízí návštěvníkům velký bazén o délce 25 metrů a vedle také malý bazén, který slouží pro výuku plavání, děti s rodiči, seniory či zdravotně postižené. Kromě samotného bazénu se v budově nachází také třeba sauna či fitcentrum.

Projektová dokumentace na stávající plavecký bazén nazvaná Kryté lázně Kroměříž vznikla v roce 1973. Stavební povolení pak bylo vydáno o rok později a povolení k užívání v roce 1986. Pětadvacetimetrový plavecký bazén byl hluboký čtyři metry a u něj stála skokanská věž, která byla pro špatný technický stav v roce 2004 odstraněna.

V letech 2005 a 2006 vznikla dokumentace na rekonstrukci bazénu, podle které byla například opravena kotelna či vyměněna prosklená fasáda bazénových hal. Velká část projektu však nebyla vůbec realizována. V roce 2016 následně vznikla studie Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži, jejíž rozpočet se nyní bude aktualizovat. Ke studii měli řadu připomínek a požadavků zástupci spolku Plavecké sporty Kroměříž. Autor některé z nich do studie zapracoval a v roce 2019 vytvořil revizní dodatek studie. Ani tato studie však nakonec nebyla realizována.

ANKETA

Jste pro stavbu nového bazénu, nebo by město mělo opravit ten stávající? Anebo si podle Vás zaslouží v první řadě pozornost a finance jiné sportoviště?

Tomáš Opatrný (ANO 2011)

Tomáš Opatrný, lídr ANO v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Tomáše OpatrnéhoJe smutným faktem, že vedení radnice dlouhodobě zanedbalo péči o krytý bazén. Díky této neschopnosti je bazén v tak ostudném stavu, že oprava by byla stejně nákladná jako stavba nového. Chceme vybudovat nový bazén se zaměřením na komfort návštěvníků, rozšířit vodní zábavní prvky a vybudovat plnohodnotné moderní wellness. Kombinací tepelných čerpadel, solárních panelů a fotovoltaického systému pak dosáhneme toho, že budoucí provoz plovárny městskou kasu nezruinuje.

Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko)

Richard Kreml, lídr uskupení Zdravé Kroměřížsko.Zdroj: se souhlasem Richarda KremlaKrytý bazén potřebuje chytrou investici. Je v dobrém místě, nosné struktury jsou v solidním stavu. Neradi bychom se dočkali toho, že s velkýma očima někdo prosadí investici do nového bazénu, a pak zjistíme, že město na ni nemá. Pak by mohla nastat situace, že se ocitneme na suchu, neboli nebudeme mít nový bazén, ani modernizovaný stávající.

Pavel Motyčka (KDU-ČSL a nezávislí)

Pavel Motyčka, lídr KDU-ČSL v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Pavla MotyčkyJsme pro stavbu nového bazénu. Projekt musí být cenově úměrný Kroměříži. Říkáme ne velikášským konceptům. V současnosti je naší investiční prioritou sportovní hala.

Karel Holík (ČSSD a nezávislé osobnosti)

Karel Holík, lídr ČSSD v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Karla HolíkaNechali jsme si zpracovat i aktualizaci nákladů na opravu bazénu. Počkám s rozhodnutím, až budou k dispozici všechny podklady. Roli bude kromě nákladů hrát také čas, který bude třeba k přípravě projektu, a aktuální možnosti získání dotací. Moderní plavecký bazén patří stejně jako oprava zimního stadionu a stavba sportovní haly k mým prioritám.

Jiří Kašík (OK občané Kroměříže)

Jiří Kašík, lídr kandidátky OK Občané Kroměříže.Zdroj: se souhlasem Jiřího KašíkaPodle mého názoru existuje pouze jedno rozumné řešení, a to postavit nový plavecký bazén s parametry jaké potřebují naše plavecké oddíly ke své seberealizaci, který zároveň občané Kroměříže budou moci využít k rekreačnímu plavání a relaxaci v parním a saunovém centru. Takový krytý bazén můžeme postavit s využitím nejmodernějších technologií, které budou umožňovat minimalizovat energetickou náročnost. Co se týče priorit, protože příprava výstavby sportovní haly je dál, tato bude mít prioritu. Plavecký bazén je hned na druhém místě.

Jan Hebnar (ODS)

Jan Hebnar, lídr ODS v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Jana HebnaraBazén považuji za klíčové sportoviště v tom smyslu, že ho využívají nejen „sportovci“ v pravém slova smyslu, ale také občané, kteří sem chodí s rodinou relaxovat. V tom je rozdíl od například kluziště, nebo fotbalového stadionu. Jestli ale bude nový, nebo opravený, to teď ještě nevíme. Stávající bazén a jeho oprava je problematická z toho důvodu, že jsou tam příliš vysoké stropy a příliš hluboká voda. To se opravou zřejmě vyřešit nedá. Je pak také otázka, jak vysokou investici by znamenala oprava a jakou stavba nového bazénu. Každopádně rozhodnutí budeme dělat na základě podkladů expertů.

Vít Peštuka (SPOJENCI pro KM a místní části)

Vít Peštuka, lídr kandidátky Spojenci pro KM.Zdroj: se souhlasem Víta PeštukySpojenci jsou jednoznačně pro stavbu bazénu nového. Stavba nového bazénu umožní plynulý přechod z plavání ve starém krytém bazénu, finančně to sice může být o něco dražší, ale nový bazén umožní lepší uspořádání vnitřních prostor a kvalitnější nabídku služeb pro občany: plavání pro kojence, oddělené atrakce od plaveckého bazénu, prostornější zázemí pro veřejnost i závodní plavce. Uvažujeme také o malém speciálním bazénu se slanou vodou pro atopiky.

Michal Kostka (KSČM)

Michal Kostka, lídr KSČM v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Michala KostkyInvestiční priority města vidíme především v dopravě. O sportovištích chceme více komunikovat se sportovními kluby, ale asi bazén, je v nejhorším stavu. Tak či onak bude bazén jedna z nejdražších investic města, i vzhledem k pozdějším provozním nákladům. Budeme proto žádat jasné porovnání obou variant (zejména cena, ale i životnost a další).

Jaroslav Němec (NEZÁVISLÍ)

Jaroslav NěmecZdroj: se svolením Jaroslav NěmecOsobně se přikláním k rekonstrukci nebo stavbě malého, energeticky úsporného bazénu. Co víc chybí v Kroměříži je sportovní hala. Musíme si ale přiznat, že bez státních nebo evropských dotací ani jednu ze staveb nevybudujeme. Stejně jako parkovací dům a startovací byty kde dotace činí asi 50 % z celkových nákladů.

Vratislav Krejčíř (Piráti)

Vratislav Krejčíř, lídr Pirátů v Kroměříži.Zdroj: se souhlasem Vratislava KrejčířeJá jsem jasně pro nový krytý plavecký bazén. Současná stavba je v katastrofálním stavu, protože byl na okraji zájmů. Chci moderní bazén se vším, při rekonstrukci by to nebylo možné, nevyhovuje prostorové uspořádání. Novostavba řeší vše, bude z toho krásné centrum pro plavání, zábavu a relax. Opravu si žádají i jiná sportoviště, ale finančně dokážeme pokrýt jen jeden velký projekt a menší opravy. Prioritu musí mít bazén, protože slouží desítkám tisíc lidí, sportovcům i nesportovcům.

Pozn. Jednotliví kandidáti jsou seřazeni podle přidělených volebních čísel. Deník oslovil lídry všech uskupení, které jsou v aktuálním volebním období v zastupitelstvu města Kroměříže.

#interaktivni-infografika|e799f73c-cfbc-41a3-86ad-dcd082c5f80e#