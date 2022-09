ANKETA, DISKUZE/ Letošní komunální volby už jsou skoro za dveřmi. Než se však v pátek 23. září poprvé otevřou volební místnosti, můžete v anketě Deníku dát svůj hlas jednomu z osmi lídrů kandidujících stran a hnutí, kterého byste po volbách rádi viděli v čele holešovské radnice.

Městský úřad v Holešov. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dominik Pohludka

V anketě se nachází lídři všech kandidátek. Seřazeni jsou podle čísel, se kterými jdou do letošních voleb. Pokud by měl podle vás do čela radnice zasednout někdo jiný, napište jeho jméno do komentářů pod článkem.