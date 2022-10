Senátorka Zwyrtek Hamplová: Z urážek z „pražské kavárny“ jsem byla v šoku

Online sčítání hlasů 2. kola senátních voleb sledujte na webu Deníku.

Jana Zwyrtek Hamplová

rodným jménem Jana Hamplová, (* 18. května 1965), je česká advokátka, politička, bývalá novinářka a bývalá vysokoškolská pedagožka. V letech 2005 až 2006 působila jako poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 1998 až 2014 jako zastupitelka města Mohelnice (z toho v letech 2013 až 2014 jako starostka města).

Jana Zwyrtek Hamplová.Zdroj: se svolením kandidátky

Je bývalou členkou ČSSD a bývalou členkou hnutí Nezávislí (NEZ).Vystudovala Gymnázium v Zábřehu, pak Střední školu sociálně právní v České Třebové a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1987 až 1990 pracovalas na Městském národním výboru v Mohelnici na sociálním odboru jako referentka. V roce 1991 působila coby tajemnice tamtéž.

Od roku 1992 pracovala v soukromém sektoru, nejprve tři roky jako poradkyně a novinářka. Od roku 1995 působí v advokacii, přičemž od roku 1999 ve vlastní advokátní kanceláři v Mohelnici. Specializuje se na veřejné právo, tematiku samosprávy a státní správy. V letech 2002 až 2003 vyučovala územní samosprávu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Roku 2010 založila Středisko pro vzdělávání samosprávy při soukromé vysoké škole a téhož roku spustila i projekt MUNICIPAL orientovaný na vzdělávání v oblasti veřejné správy.

Vyhrála ocenění Právník roku 2019 v soutěžní kategorii „Správní právo“.

Politicky aktivní je více než dvacet let. Ve volbách v roce 2002 kandidovala do poslanecké sněmovny za ČSSD v Olomouckém kraji. Nebyla sice zvolena, do sněmovny se ovšem dostala dodatečně v červenci 2005 jako náhradnice poté, co zemřel poslanec Pavel Dostál.

Členkou ČSSD byla v letech 1996 až 2004. Ve sněmovně setrvala do voleb v roce 2006.

Boj o senátorské křeslo: ředitelka průmyslové zóny proti známé advokátce

Dlouhodobě byla aktivní v místní politice. V komunálních volbách v letech 1998, 2002, 2006 a 2010 byla opakovaně zvolena do zastupitelstva města Mohelnice. Od dubna 2013 do dubna 2014 také zastávala post starostky města.

Post zastupitelky města Mohelnice obhájila také ve volbách v roce 2014 jako lídryně kandidátky hnutí Nezávislí. Na ustavujícím zasedání v listopadu 2014 ale odmítla složit slib zastupitelky, proto ji nahradila její stranická kolegyně Dagmar Tkáčová.

Do senátu neúspěšně poprvé kandidovala v roce 2008 v senátním obvodu č. 66 – Olomouc. Kandidovala za hnutí Nezávislí získala ale jen necelých 8 % hlasů a nepostoupila do 2. kola.Jana Zwyrtek Hamplová na sebe upozornila během pandemie covidu, kdy byla kritičkou přijímaných opatření.