„Při kontrole se neobjevily žádné závažné problémy, které by registraci bránily, a drobné nedostatky byly řádně odstraněny. Zaregistrovali jsme v Kroměříži 14 kandidátek pro komunální volby a šest kandidujících stran pro volby senátní. Také losování pořadí volebních stran proběhlo bez problémů,“ uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice Ivana Bukovská.

S jedničkou tak kandiduje současný starosta Holešova a zastupitel Zlínského kraje Rudolf Seifert (nestraník za STAN). Zastupitelem druhého největšího města na Kroměřížsku je od roku 2002 a od roku 2014 je starostou. Krajským zastupitelem byl v letech 2008-2012 a následně od roku 2020 až do současnosti.

Číslo dva bylo vylosováno Stanislavu Skálovi (SPD). Předseda správní rady environmentálního ústavu a zároveň bývalý ředitel Krajského odboru Ministerstva zemědělství je od roku 2018 zlínským zastupitelem. Loni neúspěšně kandidoval za Svobodu a přímou demokracii ve volbách do Poslanecké sněmovny.

S číslem tři se o hlasy voličů uchází Lucie Pluhařová (ANO), která je předsedkyní představenstva společnosti Industry Servis ZK, dceřiné společnosti Zlínského kraje, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu v Holešově.

Čtyřka byla vylosována pro náměstkyni hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví Olgu Sehnalovou (nestraník za ČSSD). Sehnalová je zároveň nepřetržitě od roku 1998 zastupitelkou Kroměříže. Deset let byla také europoslankyní (2009-2019).

S číslem pět obhajuje senátorský post Šárka Jelínková (KDU+ODS+TOP 09), která v minulých senátních volbách ovládla první kolo se ziskem 16,94 procenta a ve druhém kole následně porazila s 53,48 procenty hlasů Jana Haška (ANO). Jelínková je od roku 2006 zastupitelkou v Bystřici pod Hostýnem a od roku 2016 také krajskou zastupitelkou.

Číslo šest má do nadcházejících voleb advokátka Jana Zwyrtek Hamplová (nestraník za Nezávislé), která byla v letech 2005 a 2006 poslankyní za ČSSD. V letech 1998 až 2014 byla zastupitelkou Mohelnice, v posledních dvou letech tam byla zároveň starostkou.

Senátní volby

Volby do Senátu České republiky se od roku 1996 konají každé dva roky a vždy se při nich vymění třetina z 81 senátorů. Letos proběhnou paralelně s komunálními volbami. Volební místnosti se otevřou v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

Senátoři jsou voleni na šest let, a to dvoukolovým většinovým systémem s jednomandátovými obvody. Z každého obvodu tak vzejde jeden vítěz. Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, koná se po týdnu druhé kolo voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

Volby a zvolení senátoři za obvod č. 76 - Kroměříž

1996 - Eva Nováková (KDU-ČSL)

1998 - František Kroupa (4KOALICE)

2004 - Zdeněk Janalík (ODS)

2010 - Miloš Malý (ČSSD)

2016 - Šárka Jelínková (KDU-ČSL)