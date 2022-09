Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí)

Jana Zwyrtek Hamplová.Zdroj: se svolením kandidátky1. Rozhodnutí nebylo snadné, protože nic podobného jsem rozhodně neměla v plánu. Když jsem ale viděla, kdo všechno o nás může rozhodovat, aniž věci rozumí, a jak jsem i jako advokátka bezmocná, rozhodla jsem se do toho jít. Pro někoho je politika asi vrchol – v mém případě je vrcholem spíš výhra u Ústavního soudu nebo zachráněné miliony pro nemocnici nebo obec. Ostatně několik podobných věcí jsem řešila i na Kroměřížsku. Tedy já svých profesních cílů již dosáhla, a to, co umím, chci naopak senátu věnovat.

2. Senátor je zákonodárce, tedy některým slibům se usmívám. Ovšem je tu jedna důležitá věc – osobní autorita, kterou když senátor má, může svému regionu pomoci ve všem. Ať jsou to v případě Kroměřížska nedokončená protipovodňová opatření, doprava, malá péče o venkov, zdravotnictví a tak dále - zkrátka co je třeba. Jen musí vědět jak, a hlavně ho musí "tam nahoře" brát vážně. Což by mohlo v mém případě docela fungovat (úsměv). Advokátku, která ví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane, nemá každý. Kroměřížsko by ji mít mohlo.

Jednotliví kandidáti jsou seřazeni podle vylosovaných volebních čísel.

