„Od začátku jsme říkali, že je primárně určený pro návštěvníky Kroměříže a pro motoristy z okolních měst a obcí, kteří do Kroměříže jezdí za prací. Turistická sezona tato očekávání potvrzuje,“ řekl starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

S nedostatkem parkovacích míst stále bojují obyvatelé sídlišť.

„Parkování je čím dál horší. Auta totiž přibývají mnohem rychleji, než parkovací místa. Málokdy se mi proto podaří zaparkovat poblíž domu. Nové parkoviště proto rozhodně uvítám,“ svěřil se Deníku Jaroslav Zapletal, který bydlí na Zacharu.

Parkování v Kroměříži - konec srpna 2022

Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Parkování na tomto sídlišti by měla v příštích letech zlepšit nová parkovací plocha za Děvínem, která nabídne 43 parkovacích míst.

„Nová stání také přispějí k určitému zklidnění dopravní situace na sídlišti, která bývá často nepřehledná i kvůli stojícím vozidlům na komunikacích,“ uvedl před časem místostarosta Vít Peštuka (TOP 09) s tím, že první řidiči by mohli nové parkoviště využít v příštím roce, či nejpozději v roce 2024.

Chystané parkoviště za Děvínem budí vášně. Lidé poukazují na špatnou pověst

Co s centrem města?

Samotnou kapitolou je pak parkování v samém centru Kroměříže. „Když potřebuji v centru města něco vyřídit, častokrát strávím více času hledáním volného místa k zaparkování, než samotným vyřizováním,“ posteskl si Zapletal. Právě změna systému parkování v samém historickém centru Kroměříže tak dost možná bude jedním z hlavních témat nastávajících voleb.

Podle místostarosty Karla Holíka (ČSSD) by mělo být krátkodobé parkování v centru zpoplatněno například jen symbolickou jednou korunou za hodinu. „Každá další hodina by měla být dražší tak, aby se zde dlouhodobé parkování nevyplatilo. Pro parkování na delší dobu je určen parkovací dům či parkoviště na Hanáckém náměstí,“ uvedl Holík. Obdobný názor má i zastupitel Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko). „V centru chceme zvýšit cenu celodenního parkování, a naopak umožnit krátkodobé parkování bez poplatku,“ popsal Kreml.

Kroměříž se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Zeptali jsme se lídrů uskupení, které se účastní o přízeň voličů v letošních komunálních volbách v Kroměříži, co chtějí změnit či udělat pro zlepšení parkování v Kroměříži. Jejich anketní ohlasy najdete po prokliknutí do ankety:



ANKETA: Co chcete změnit či udělat pro zlepšení parkování v Kroměříži?

Pomoct by mohly také chytré technologie. „Zavedeme SMART technologie v podobě chytrého parkování - směrové naváděcí LED tabule, ukazatele volných míst a aplikaci do mobilních zařízení,“ přiblížil možná řešení opoziční zastupitel Tomáš Opatrný (ANO).

Ve hře by ale mohlo být také postupné vytlačení aut z centra. „Z našeho pohledu je parkovacích míst v centru až příliš mnoho, chceme postupně auta z města spíše vytlačovat a zajistit obslužnost jinak, než osobní dopravou, například menšími autobusy. Dá se říci, že chceme centrum vzít autům a vrátit lidem,“ uvedl lídr ODS Jan Hebnar.

Slovo reportéra - Proč právě parkování?

Parkování v historickém centru Kroměříže Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Máte volná místa na parkovišti? A mohl bych je vidět? I takhle se dá jednoduše popsat současná situace s parkováním, a to napříč téměř všemi městy v Česku. Jinak tomu není ani v Kroměříži, kde na nové vedení radnice čeká v příštích letech nelehký úkol – dostat co nejvíce řidičů se svými vozy do nového parkovacího domu a zároveň přijít s návrhem, kde a jak vybudovat nová stání na přetížených kroměřížských sídlištích. Hlavně tam se totiž s nedostatkem míst setkávají řidiči téměř denně po příjezdu z práce.

Pozornost nových, či staronových představitelů města si zaslouží ale i parkování v samém centru Kroměříže, kde občas pátráním po volném parkovacím místě stráví lidé delší dobu, než pak samotnými obchůzkami po úřadech.

Jak se promění systém parkování ve městě, se dozvíme nejdříve až po volbách. Jisté ale je, že aut v Kroměříži asi jen tak neubude…



Dominik Pohludka, redaktor

O novém parkovacím domě

Parkovací dům v KroměřížiZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Po několika měsících zkušebního provozu, zahájilo město letos v červnu ostrý provoz parkovacího domu ve Velehradské ulici. Jeho součástí je také nové turistické centrum či veřejné prostranství s unikátní mozaikou. Parkovací dům má 137 stání, z toho šest míst je vyhrazeno pro handicapované. Užívají ho i cyklisté, na veřejném prostranství totiž jsou stojany pro 35 jízdních kol. Náklady na stavbu parkovacího domu činily zhruba 96 milionů korun. Asi 51 milionů korun město pokrylo z dotací.

Celodenní stání vyjde v parkovacím domě na 50 korun. Prvních třicet minut parkování je zdarma, za každých dalších započatých 60 minut se platí desetikoruna. Maximální částka za parkovné v parkovacím domě za den je pak zmíněných 50 korun.

Ačkoli je dům v provozu nonstop, parkovné se platí jen mezi 6. a 22. hodinou. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Pozemky na parkovací dům získala radnice při koupi budovy někdejší okresní vojenské správy. Tento objekt vedení Kroměříže momentálně přebudovává na startovací byty pro mladé lidi a na byty pro seniory.

Parkovací dům v Kroměříži zahajuje ostrý provoz. Otevřelo i turistické centrum