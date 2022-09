Jiří Kašík (OK občané Kroměříže) Jiří Kašík, lídr kandidátky OK Občané Kroměříže.Zdroj: se souhlasem Jiřího Kašíka

Zásadní problém s parkováním je vždy od pondělí do pátku v pracovní době, kdy přijedou lidé do práce. O víkendech je situace jiná. Jediným možným řešením je podle nás výstavba záchytných parkovišť na vytypovaných místech na pokraji města a odsud využít městskou dopravu, případně jít pěšky. Pokud by tato opatření byla realizována, bylo by potom možné i centrum Kroměříže, nebo jeho část, pro auta úplně uzavřít. Není možné to ale udělat naopak, jak to někdy slyšíme od představitelů jiných politických stran.