Pompeje vydaly další ze svých pokladů: Úžasně zachovalý pokoj otroků

Slavné Pompeje vydaly archeologům další poklad; nedaleko portika, kde se letos v lednu našel římský vůz určený ke slavnostním účelům, objevil nyní archeologický tým dokonale zachovalou místnost, kterou kdysi obývali otroci. Uvedl to Archeologický park Pompeje.

V malé nezařízené místnosti o velikosti 16 metrů čtverečních se nacházely tři postele, komoda, která sloužila zřejmě jako záchod, několik keramických nádob, dřevěná truhla s koňskými postroji a jedno malé okno | Foto: Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism