Městský hřbitov Kroměříž

- do 10. listopadu od 7 do 20 hodin

Hřbitov v Holešově

- pondělí – neděle od 7 do 19 hodin (duben – říjen)

- pondělí – neděle od 7 do 17 hodin (listopad – březen)

* v den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle je provozní doba prodloužena v době od 7 do 20 hodin