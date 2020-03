Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

- Kino Nadsklepí Kroměříž. Filmové projekce jsou do odvolání zrušené. Zakoupené vstupenky mohou lidé vrátit na pokladně Domu kultury Kroměříž či přímo v Kině Nadsklepí.

POVOLENÉ AKCE

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Městský úřad Kroměříž (provozní doba Městského úřadu pro veřejnost), telefon: 573 321 111

Pondělí: (7.30 - 12 a 13 - 17 hodin) - úřední den

Úterý: (7 - 12 a 13 - 15 hodin)

Středa: (7.30 - 12 a 13 - 17 hodin) - úřední den

Čtvrtek: (7 - 12 a 13 - 15.30 hodin)

Pátek: (7 - 12 a 13 - 14 hodin)

Sobota: zavřeno

Neděle: zavřeno

Městský úřad Holešov (Masarykova 628, 769 01 Holešov), telefon: 573 521 111

Pondělí: (7.15 - 11 a 12 - 17 hodin)

Úterý: (7.15 - 11 a 12 - 14.30 hodin)

Středa: (7.15 - 11 a 12 - 17 hodin)

Čtvrtek: (7.15 - 11 a 12 - 14.30 hodin)

Pátek: (7.15 - 11 hodin)

Sobota: zavřeno

Neděle: zavřeno

Mateřské školy v Holešově:

- od pondělí 16. března 2020 budou uzavřeny až do odvolání všechny mateřské školy v Holešově, které zřizuje město Holešov.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

LIDL Kroměříž (Velehradská 451/4B, Kroměříž), telefon: 800 115 435

Pondělí - sobota: (7 - 20 hodin)

Neděle: (8 - 20 hodin)

KAUFLAND Kroměříž (Obvodová 3310/13A, 767 01 Kroměříž), telefon: 573 336 250

Pondělí - neděle: (7 - 22 hodin)

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

