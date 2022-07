Masters of Rock Vizovice

Kdy: od 7. do 10. července 2022

Kde: areál likérky R. Jelínek ve Vizovicích

MASTERS OF ROCK je zpět! Po dvouletém covidovém odkladu se letos v létě všichni sejdou v důvěrně známém prostředí likérky R. Jelínek ve Vizovicích a oslaví návrat rocku a metalu k životu. A bude to pořádná oslava! Headliner festivalu, legendární Juda Priest, tam oslaví své 50. výročí velkou a slavností megashow! Svoji účast už také přislíbili mimo jiné tyto kapely: Nightwish, Sepultura, Lordi, Arakain, Fleret, Sebastien, GATE Crasher, ISIONS OF ATLANTIS s Bohemian Symphonic Orchestra Prague, Heaven Shall Burn a řada dalších.

Festival Masters of rock. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek