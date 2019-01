Podzimní procházku Chřiby či výlet na rozhlednu Brdo si mohou návštěvníci zpestřit obědem či večeří v Lesním penzionu Bunč, který o víkendu 19. až 21. října své hosty mimo stálé nabídky pozve i na zvěřinové speciality. Otevřeno bude v pátek od 10 do 22 hodin, v sobotu od 9 do 22 hodin a neděli od 9 do 18 hodin. Auta lze zaparkovat i přímo před penzionem.