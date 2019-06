Život bez plýtvání a bez odpadu

Zero waste je pojem, který se v poslední době často objevuje a diskutuje. Co ale znamená v praxi, jak se dá žít plnohodnotně bez obalů a produkovat jenom minimum odpadu, na to odpoví přednáška Alexandry Mikuškové v konferenčním sálu Knihovny Kroměřížska v pondělí 10. června od 17 hodin. Lidé se na přednášce dozvědí, jak nakupovat potraviny bez obalu, jak řešit drogerii, hygienu nebo třeba cestování. Přednáška poslouží jako inspirace pro ty, kteří by chtěli začít s bezobalovým životem. Vstup je zdarma.