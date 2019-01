Fascie, fasciální síť, fasciální řetězce, to jsou pojmy, které se v současnosti začínají vstupovat do povědomí veřejnosti. Ale co to opravdu je a jakou má v našem těle funkci? Jak s ní můžeme cvičit, pracovat, vnímat ji a ovlivnit? Jak je fascie propojená s emocemi, tělem a pohybem? Nejen odpovědi na tyto otázky co vás bude ještě zajímat se dozvíte na workshopu, který povede Silvie Krčmová. Cena workshopu je 500 korun.