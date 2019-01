Vzpoura nevěst

Vítejte v agentuře Glamour.svatby.cz – tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. Na to i mnohem víc je doktorka Navrátilová číslo jedna, nebo ne? Navštivte její mentorský výcvik s názvem „ Já na to mám!“ Ten je zaměřen na zvládání stresu, osobnostní rozvoj a vztahové poradenství. Co všechno předchází tomu nejkrásnějšímu dni v životě ženy? Není toho málo! Tuto novou českou komedii o ženách nejen pro ženy psaná ženami přímo pro herečky a jednoho herce vám přinese divadelní soubor Dámská Šatna Kroměříž.