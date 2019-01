Město Bystřice pod Hostýnem zve všechny zájemce na tradiční bienále NAŠI 2018. Výstava prací bystřických amatérských výtvarníků bude slavnostně zahájena v Slavnostním sále bystřického zámku v sobotu 6. října ve 14 hodin za doprovodu cimbálové muziky Bukovinka. Poté bude otevřena vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a potrvá až do 28. října.