Výstava Věžky Podzim 2018

Pohodový den pro celou rodinu lze strávit na tradiční podzimní zahrádkářské výstavě ve Věžkách, která se koná od 27. do 30. září, vždy od 9 do 16 hodin. Pod dominantou parku, platanem javorolistým, si opět návštěvníci mohou vybrat z rozmanitého sortimentu zeleniny, příslušenství a nářadí pro zahradničení, stromků, květin, keřů, vřesů či věnců. Velkým lákadlem a úchvatným zážitkem bývají také různé tématické expozice. Samozřejmě nesmí chybět hudební doprovodný program v podání známých dechových, ale i popových kapel. Letost také na návštěvníky čeká vystoupí šermířů Mauritius a Plus Ultra. Nudit se zde nebudou ani děti, bude tu pro ně dětský koutek se spoustou zábavy.