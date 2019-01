Výstava Joža a František Uprkovi Zámek Holešov 2018

Svébytná díla dvou českých velikánů výtvarného umění, bratrů Joža a Františka Uprkových představuje v současných dnech Zámecká galerie Holešov. Na výstavě je k vidění přes padesát obrazů a patnáct plastik zapůjčených z českých galerií. Výstava je věnovaná poctě 150 výročí narození významného českého sochaře Františka Uprka, kdy galerie mimo jiné vystavuje i jeho charakteristické zemité dílo. Bratr Joža se ve svém životě spíše věnoval malování obrazů s tradičními folklórními motivy, které jsou taktéž součástí výstavy. Umělecký prožitek Zámecká galerie Holešov zájemcům zpřístupňuje každý den mimo pondělí, vždy od devíti do dvanácti a od třinácti do sedmnácti hodin, a to až do devátého září.