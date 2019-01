Zajímavou výstavu České dějiny můžete vidět i v Kroměříži! Dobové kostýmy, voskové figuríny, důležité symboly naší historie, jako třeba korunovační klenoty. To vše uvidíte od čtvrtka 26. do neděle 29. července 2018 v Sokolském domě v Kroměříži vždy od 10 do 18 hodin.