Arcibiskupské zámecké sklepy se nacházejí vedle malebného kroměřížského zámku. Zdejší víno má historii sahající do 13. století. Sklepy jsou otevřeny pro veřejnost od úterý do soboty ve 14 hod. Po předchozí dohodě je možná prohlídka s průvodcem, spojená s ochutnávkou mešních vín. U vstupu do sklepů se nachází obchod se zdejšími víny.