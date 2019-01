Koupaliště v malé obci pod Hostýnem nabízí tyto atrakce: skluzavka, vodní sloup, perličková koupel, masážní lavice, široký chrlič a hřib. Voda je ohřívána tepelným čerpadlem na teplotu 24 až 26°C, součástí areálu je bohatě zásobené občerstvení. Děti do 3 let mají vstup zdarma, do 18 let za 50 Kč a dospělí za 60 Kč, po 18. hodině sleva. Je také možnost zakoupit si permanentku na 10 a 20 vstupů se slevou.