Na přednášku Martiny Šlancarové, archivářky Moravského zemského archivu v Brně, zve Okresní archiv v Kroměříži. Hlavním tématem bude exkurze do období let 1914–1918, tedy do let prvního světového válečného konfliktu, který zasáhl do života lidí po celém území tehdejšího Rakouska-Uherska. Výjimkou nebyla ani Kroměříž.