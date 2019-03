Cestovatelé na motorkách – Pavel Liška, Ján Revai a Hynek Bernard zavítají i do Kroměříže. Z očí do očí se s vámi podělí o zážitky z cest napříč světem v sedle motorky, a to v pátek 15. března od 19 hodin v prostorách Klubu Starý pivovar Kroměříž. Na své přednášce se lze těšit i na to, co se nevešlo do jejich cestovatelského pořadu. Vstupné činí 300 korun.