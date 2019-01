V rytmu swingu buší srdce mé...

J+J Band oslaví 10 let od svého vzniku. K tomuto jubileu i výročí 100 let Československa si připravili večer s tradičním swingem a se vzpomínkou na velikány této hudby, jako byl Benny Goodmen, Luis Armstrong, Frank Sinatra, Glenn Miller, R. A. Dvorský, Karel Vlach, Gustav Brom, Jaroslav Ježek či Ondřej Havelka. Akce se uskuteční v pátek 23. listopadu v kroměřížském Klubu Starý pivovar od 19 hodin. Dorazit na ni můžete také v dobovém oblečení první republiky, není to však podmínkou. Vstupné na akci je dobrovolné.