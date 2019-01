Muzeum Kroměřížska pořádá tradiční tvořivou dílničku pro malé i velké. Jelikož se blíží svátek svatého Martina a protože to venku zrovna na sněhovou nadílku moc nevypadá, můžete se v sobotu 10. listopadu vydat do Muzea Kroměřížska a vyrobit si alespoň originální sněžítko a dárkovou taštičku. Dveře pro tvořivé ručičky zde budou otevřeny od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Vstupné činí 50 korun, kde je zahrnut i materiál potřebný ke tvoření.