Tuktutem z Bangkoku domů

Tomáš Vejmula alias Tomík na cestách se vrátil z další neskutečné cesty, o které by Vám chtěl povyprávět na besedě v holešovském Kino Klubu. Tentokrát cestoval tuktukem, což je thajská tříkolka, kterou si pořídil bez jakýchkoliv zkušeností. S tímto 35 let starým vozem se pak vydal přes půl světa. Projel přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko a další země. Až jej přesně do roka a do dne dotlačil domů do Hranic na Moravě. Povypráví o tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout těžké situace nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek. Vstupné dobrovolné je chápáno jako drobný příspěvek na další cesty cestovatele.