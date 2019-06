Trabantem kolem světa

Cestovatelská přednáška Dana Přibáně.

Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli svět. Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně. A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte.

Dva trabanti, maluch a jawa, Češi. Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák!

Přijďte i vy, stojí to za to.

Místo konání: BIOGRAF CAFÉ HOLEŠOV