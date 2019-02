Tip pro ženy: Vegetariánská restaurace Kroměříž

Restaurace se nachází v samém centru historické Kroměříže, jen několik kroků od vchodu do zámku a Podzámecké zahrady. Vlastní prostory jsou ve dvorním traktu bývalého Hejtmanského domu. Nabízené jídlo není určeno pouze vegetariánům, ale také lidem, kteří musí dodržovat různé diety. Každý den si lze vybrat ze tří jídel, salátu a zákusku. Polední menu rozvážejí i po okolí. Otevřeno mají vždy Pondělí až čtvrtek od 7 do 14.30 hodin a v pátek od 7 do 14 hodin.