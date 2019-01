Tip na restauraci: Restaurace Scéna

Restaurace Scéna má 62 míst k sezení. Posezení je také možné na přilehlé zastřešené nekuřácké terase, která má 40 míst. Restaurace je klimatizovaná. Pořádají se zde firemní školení, oslavy k různým příležitostem, svatby, školní srazy. Ve všední dny vaří menu, která je podáváno od 10:30 do 15 hodin. Vybrat si lze hned ze sedmi nabízených jídel. Mimo to každý měsíc připravují speciální nabídku, vybraných specialit podle sezóny. Vaří z čerstvých a kvalitních surovin od nejlepších dodavatelů. K dobrému jídlu patří i dobré víno, které je v nabídce přímo z moravských vinic. Vinařství z Valtických zámeckých sklepů, vinářství Hruška z Blatničky, vinařství Moravíno z Valtic a pro zpestření a zkvalitnění nabídky i víno chilské. Pro milovníky dobrých nápojů je také připravena široká nabídka francouzských koňaků. Vaří se od pondělí do čtvrtka a v neděli do 22 hodin, v pátek a sobotu do 23 hodin.

Provozní doba:

Pondělí až Pátek od 10.30 do 23 hodin

Sobota od 11 do 23 hodin

Neděle od 11 do 22 hodin