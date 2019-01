Pro děti ve věku od pěti do deseti let si holešovská knihovna připravila na pátek netradiční prázdninovou hru s hrdiny oblíbeného spisovatele Jaroslava Foglara. Od 18 do 21.30 hodin se tak mohou společně vydat po stopách Mirka Dušína, Jarka Metelky, Jindry Hojera, Červenáčeka a Rychlonožky.