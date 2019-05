Při příležitosti Rumunských dnů v Kroměříži, lze shlédnout v Knihovně Kroměřížska výstavu fotografií, které ukazují Rumunsko očima jejich návštěvníků. Do 5. května se totiž veřejnost mohla přihlásit do soutěže, ve které se bude vybírat nejlepší fotografie, a to právě prostřednictvím této výstavy.