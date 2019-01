Výstava o bystřických řemeslnících a živnostnících, která je připravená k 650. výročí města, bude slavnostně zahájena v bystřickém zámku v pátek 10. srpna od 17 hodin. Nese název Prosím řemeslníkóv, aby své dielo věrně vedli... (Jan Hus) a zájemci se mohou příjít podívat až do konce září, kdy bude mít otevřeno každý den mimo pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.