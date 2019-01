PRESS ROCK - OSLAVA 30 LET

Vážení přátelé, kapela Press Rock má letos „na krku“ už třicátý křížek své aktivní činnosti na poli hudebním. Při této příležitosti se chystají toto významné výročí oslavit 18. srpna v areálu v Žopech.

Rádi bychom Vás tímto pozvali na akci, která začne ve 20 hodin a na které se představí i bývalí členové jejich hudebního tělesa. Zhruba od 22 hodin zahrají za jejich účasti vzpomínkové série „starých“ písniček a připomenou si léta minulá. V dnešní sestavě samozřejmě zazní i tvorba současná. Průběh zábavy bude zaznamenáván na DVD týmem profesionálních kameramanů a výsledek by se měl objevit v prodeji před letošními Vánocemi. Samozřejmostí budou dobře zásobené stánky s občerstvením a prodej upomínkových předmětů. Přijďte oslavit 30 let kapely Press, která by touto akcí chtěla poděkovat všem svým fanouškům – jak minulým, tak současným – za jejich přízeň a podporu, které se jí po celou dobu její existence dostává a to měrou více jak vrchovatou ! Rocku a metalu zdar !