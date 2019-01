Pramen Vodní kaple

Studánka je u Vodní Kaple přímo pod schody. Podle staleté tradice pramen vytryskl při tatarském obležení v roce 1241 při záchraně obležených křesťanů. Původní kapličku kolem upraveného vodního pramene nechal postavit Jan Rottal (1658), v roce 1700 ji bystřický farář Tomáš Požárník nechal rozšířit. V roce 1748 proběhla její velká přestavba, pod kaplí vybudováno sklepení s několika výtoky vody. Kaple byla během let postupně několikrát opravována a vzorek vody byl posílán k bakteriologickému a chemickému posouzení. Její poslední rozsáhlá rekonstrukce probíhala v letech 2003 až 2007.

Únor 2016 - kdysi tam byla i koryta a tam nám mamka myla nohy aby nám dobře chodily (funguje to již 71 let)