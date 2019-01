V recitaci si své síly změří talentované děti, ale i dospělí. V Kroměříži v budově Základní umělecké školy na Jánského ulici se totiž 6. února uskuteční postupová přehlídka v recitaci a přednesu prózy Wolkrův Prostějov. Soutěž je vypsána pro mládež, ale i dospělé recitátory. Utkají se v kategoriích od patnácti do osmnácti let, následovat bude kategorie od osmnácti do 21 let a nakonec od 22 let a více. „Přehlídka je určená pro studenty. Přednášet nemohou vlastní texty, ale literární díla z oblasti poezie i prózy,“ popsala Yveta Žilinská z odboru školství, mládeže a tělovýchovy kroměřížské radnice, který akci pořádá. Vítězové postoupí do krajského kola, které se uskuteční 29. a 30. března, tentokrát v Uherském Hradišti.