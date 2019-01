Ples města Holešov

Město Holešov zve všechny na svůj už v pořadí XI. ročník plesu. O hudební podklad se postará Red socks orchestra, ale také Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Lze se také těšit na vystoupení Taneční školy Mědílkovi Zlín. Večerem provede Vladimír Hron. To však není vše. Na návštěvníky čeká také například bohatá tombola, jejíž hlavní cenou je elektrokolo a mnoho dalšího. Můžete si vybrat ze dvou variant, či chcete do hlavního sálu vstupné činí 390 korun nebo pouze do malých sálů, kdy pak zaplatíte 290 korun. V ceně vstupenky je místenka, rautová večeře a minerální voda.