Pořádnou porci zábavy si v sobotu 20. července užijí návštěvníci Pionýrské louky. Bude se zde konat čtvrtý ročník festivalu Největší zábava na Moravě. Vstup do areálu je od 11 hodin, ve 12 hodin začne vystoupení kroměřížské kapely DneskaNe. Od 13.15 zahrají Minami, ve 14.30 je vystřídá holešovská kapela Motus. V 16.15 hodin se divákům předvede skupina Press, která oslavila 30. narozeniny. V 18.15 vystoupí populární kapela Reflexy, která zahraje novější duet Proud mezi námi, ale i staré hity jako Ty jsi holka divoká, Neříkej nebo Sluneční. Ve 20 hodin vystoupí česká pop rocková kapela Permier, která loni vydala dlouho očekávané album Hlasolamy. Ve 21.45 zahraje slovenská rocková skupina Metalinda. Festival ve 23.30 uzavře slovenská rocková skupina Zoči Voči, která bude v Kroměříži hrát vůbec poprvé

Vstupenky je možné zakoupit předem v Cestovní kanceláři FRČÍME nebo v on-line síti Ticektstream. V předprodeji stojí vstupné 250 korun, na místě je možné zakoupit vstupenky v ceně 350 korun. Děti do dvanácti let nebo do 150 centimetrů v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.