Sokol Morkovice, BIKETRIATLON Morkovice a Město Morkovice-Slížany pořádají 20.ročník závodu v lidovém triatlonu "MORKOVSKÉ CHLAP" v sobotu 14.července na koupališti v Morkovicích. Prezence do 8.30 hod., zahájení závodu v 8.50 hod. a start závodu v 9.00 hod. Startovné 400,-Kč pro dospělé kategorie a 300,-Kč pro juniorské kategorie.

Sobota 14. 7. 2018



Plavání: 200 m

Kolo: 20 000 m

Běh: 5 000 m



KOUPALIŠTĚ MORKOVICE

Prezence 14. 7. 2018 do 08:30 hodin

Zahájení závodu 14. 7. 2018 08:50 hodin

Start závodu 14. 7. 2018 09:00 hodin

Startovné 400 Kč pro dospělé kategorie

300 Kč pro juniorské kategorie

Kategorie: Junior do 19 let

M - 1 20 – 29 let

M - 2 30 – 39 let

V - 1 40 – 49 let

V - 2 50 – 59 let

V - 3 60 let a více

Juniorka do 19 let

Ž – 1 20 – 29 let

Ž – 2 30 – 39 let

Ž – 3 40 let a více



Závod měřen čipy

Občerstvení zajištěno, možnost stanování v areálu koupaliště (po tel. domluvě).