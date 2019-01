V sobotu v Morkovicích začíná nová sezona horských kol ve Zlínském kraji. Na Hané se pojede 7. ročník závodu Morkovské bajk. Start hlavního 46 kilometrů dlouhého podniku je ve 13 hodin před místním městským úřadem. Cíl je na stejném místě. Bikery na Kroměřížsku nejprve čeká osmikilometrový zaváděcí okruh a poté dva devatenáctikilometrové okruhy. Vše s celkovým převýšením 1150 metrů.

Pořadatelé vypsali šest mužských a dvě ženské kategorie. Na Hané připravili také 27kilometrový závod. Ten má převýšení 600 metrů.

Od 9 hodin mají možnost v devíti kategoriích na zkrácených tratích poměřit síly také děti od 2 let a mládež do 12 let. Pro ně jsou v Morkovicích připravené tratě od 100 metrů do 7,5 kilometru.

V úvodním měření sil na začátku bikerové sezony 2018 se očekává účast kolem 300 vyznavačů horských kol.

Vítězství v Morkovském bajku v roce 2017 mezi muži vybojoval Ondřej Fojtík z klubu FORCE KCK Cykloteam Zlín (1:35:48). V ženách získala prvenství Tereza Němcová z formace Symbio+BMC (1:52:47). Lubomír Hotař