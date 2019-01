Místa pro rodinný sport: Krytý bazén Kroměříž

Kroměřížský plavecký bazén nabízí svým návštěvníkům velký bazén o délce 25 m a rovněž vedle také malý bazén, jenž slouží pro výuku plavání, děti s rodiči, seniory či zdravotně postižené. Kromě bazénu nabízí i solárium, masáže, saunu a fitcentrum a řadu dalších aktivit. Parkování před areále. Vstupné činí na dospělého 30 Kč/hodina, mládež do 15 let, důchodci a ZTP 20 Kč/hodina a děti do 6 let 10 Kč/hodina.

Otevírací doba:

Úterý a čtvrtek od 6 do 13 a od 17 do 21 hodin

Středa a pátek od 9 do 13:00 a od 17 do 21 hodin

Sobota od 11 do 20 hodin

Neděle od 12 do 18 hodin

Malý bazén:

Úterý až pátek od 17 do 21 hodin

Sobota od 11 do 20 hodin

Neděle od 12 do 18 hodin