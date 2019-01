Místa pro rodinný sport: Discgolfové hřiště

Zahrát si netradiční hru Discgolf mohou zájemci v Kroměříži na zbrusu novém hřišti, které radnice otevřela 3.října 2018. Přičemž Discgolf je aktivita, která je vhodná naprosto pro každého. "Nezáleží na věku, pohlaví, finanční situaci ani kondici. Když chcete hrát discgolf, prostě jdete do parku, půjčíte si nebo za 250 korun koupíte disk a začnete hrát,“ podotkl místostarosta Pavel Motyčka. Cíl hry je podobný jako je tomu v v golfu, projít vytyčenou trasu s co nejmenším počtem hodů diskem. Hřiště v Kroměříži má devět jamek. Každá hra začíná na „výhozišti“. Další hod provádí z místa, kde disk zůstal ležet po předchozím hodu. Jamku úspěšně ukončí umístěním disku do discgolfového koše. Poté se může přesunout k další jamce, do té doby než obejde celé hřiště.