Veřejné bruslení probíhá na zimním stadionu v Kroměříži po celou dobu provozu zimního stadionu. Termíny jsou však předem dané lze je nalézt na webových stránkách zimního stadionu v sekci rozpis: http://www.szmk.cz/sportoviste/zimni-stadion-kromeriz/rozpis/page9.html. Nejčastěji bývá ledová plocha přístupná veřejnosti v neděli. Vstupné pro dospělého činí 30 Korun, mládež do 15 let, důchodci a ZTP 20 korun a děti do 6 let 10 korun.