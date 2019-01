Minikurz Jógové terapie

Kurz pěti lekcí, během kterých se naučíme vědomě pracovat s tělem, používat jógové pomůcky, relaxovat a především budeme mít čas sami na sebe.



A co je to JÓGOVÁ TERAPIE?

Je to velmi obsáhlý a současně celostní přístup k člověku jako bytosti skládající se z mnoha vrstev. Bere v potaz jak anatomii člověka (hmotné tělo), tak to, jak se pohybuje, koná, přemýšlí a vyjadřuje se. Je procházkou po mapě člověka - bytosti, kterou tvoří na sebe napojené jednotlivé vrstvy těl, které se vzájemně ovlivňují, kooperují a souzní. Soulad, harmonie či nesoulad, disharmonie jedné vrstvy ovlivní zbývající. Proto jógová terapie pracuje se všemi vrstvami, od těch hrubohmotných k těm jemnohmotným. Systém, o který se opírá se nazývá pančakóša-pět těl. Jógovou terapie můžeme nazvat procházkou s pěti zastaveními.



První zastavení - ANNAMAJAKÓŠA je tělem hrubým, hmotným, tím, na které si můžeme sáhnout, je tvořeno z hmoty masa, kostí, kloubů a šlach. Je vyživováno potravou (potrava anna). Nejvíce oslovuje tuto část nás samých ásanová praxe jógy, kdy naprosto přesně cítíme skrze napětí, uvolnění, bolest či pohodlí, jak se tělu daří, jak se cítí, v jaké je kondici.



Druhé zastavení - PRANÁMAJAKÓŠA je už tělem jemnohmotným vitálním, tvoří jej vyživující energie-prána, která je obsažena ve všem živém a je pohonem, jeho hybatelem jak pro tělo tak pro myšlenky. Pranájama je praxí vstupující do prostoru pranámajakóši.



Třetí zastavení - MANOMAJAKÓŠA je nižší mysl, tzv. pracující. Není to nic jiného než naše podvědomí. To, co si neseme z minulosti, všechny paměťové stopy, zápisy do ní. Je to prostor nejstarší části našeho mozku, kde sídlí základní emoce, reakce na vnější podněty odkazující na náš zvířecí původ.



Čtvrté zastavení - VIDŽŇAMAJAKÓŠA je vyšší mysl, tzv. myslící, naše vědomí, které nám dává prostor pro tvoření myšlenek, utváření vztahů, schopnost vhledu, odstupu, možnost rozhodovat se, vážit věci, plánovat a neustále pracovat na budhi - světlo vědomí, prozařuje a naplňuje vše láskou.



Páté zastavení - ÁNANDAMAJAKÓŠA je čisté bytí, čisté celistvé vědomí. Je to tzv. obal blaženosti, kde prožíváme sebe sama, neovlivněni žádnými touhami ega ani tendencemi mysli. Je to úroveň napojení duše ke svému zdroji.



Pro uskutečnění těchto zastavení má jóga několik nástrojů společně nazývaných osmistupňová stezka jógy, do které patří postupně na sebe navazující a nebo samostatně stojící techniky, které čistí jednotlivé vrstvy těl a pomáhají z nich odstranit bloky znemožňující plynulé proudění prány.



Na kurzu uvítáme každého, kdo chce na sobě pracovat. Během lekcí budeme využívat Vývojovou kineziologii, základy DNS (Dynamickou neuromuskulární stabilizaci) a hlavně nacítění se na sebe sama. Představíme si lekce vhodné jako terapii pro páteř, kyčle, ramena a hrudník, nakoukneme pod pokličku jógového spánku (vědomé hluboké relaxace).



Kurzem Vás provede Šárka Řiháková.

Cena kurzu je 450Kč a obsahuje 5 lekcí.

Přihlášky, prosím, zasílejte na email: sarka@flow-yoga.cz, obratem dostane podklady k platbě a po zaplacení doklad o rezervaci místa v kurzu.