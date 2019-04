Michal Šeps & Patrick Dorsey

Michal Šeps je největší mladou osobností českého reggae současnosti. Do povědomí veřejnosti se dostal především svým působením v Česko Slovenské SuperStar 2011, kdy skončil na 3. místě. Hudbě se vě-nuje od svých 5 let, přímo žánru reggae pak od svých 9 let. Ovládá hru na 7 hudebních nástrojů a veškerou hudbu s texty si píše sám. V roce 2016 vydal své debutové album „On přijde...“, jehož kmotrem se stal zpě-vák Jaromír Nohavica. Legendární se stala i jeho imitace dechových hudebních nástrojů pusou. Do Kroměříže zavítá spo-lečně s DJ Patrickem Dor-seyem, aby v sobotu 27. dubna od 21 hodin rozjeli v tamním klubu Cabras jedinečnou party s příchutí Jamajky.