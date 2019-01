Košíkářské muzeum v Morkovicích

Muzeum v celkem pěti místnostech ukáže nejrůznější košíkářské výrobky – od typických košů pro různé účely až například po „opletené“ demižóny či cestovní kufry.

Tradice košíkářského řemesla ve městě trvá přes 200 let. Bylo považováno za baštu košíkářů, v 18. století zde byl založen i jejich cech. Za první republiky místní řemeslníci vyváželi své zboží do celé Evropy i do Ameriky. Po roce 1948 přišel postupný úpadek řemesla. Nyní se mu v Morkovicích-Slížanech věnuje už jen asi desítka košíkářů.

Vstupné : 30,- Kč, rodinné vstupné je 90,- Kč (2 dospělí a neomezený počet dětí do 15 let)

Muzeum je otevřeno: celoročně, listopad - duben je uzavřena venkovní expozice.

Otevírací doba:

Pondělí - zavřeno,

Úterý - pátek: 10 - 16 hodin

Sobota, neděle: 13 - 17 hodin, státní svátky

Otevírací doba je orientační. Průvodce je třeba zavolat uvedenými čísly telefonů (+420 724 085 110 nebo +420 603 925 266)