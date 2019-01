V neděli 16. září 2018 pořádá studio Kamarád tradiční charitativní akci Kolobrndy pro Honzíka.

Kde? na Hanáckém náměstí v Kroměříži

Kdy? 14 hodin



Zveme závodníky, kteří mají chuť zajezdit si na koloběžkách nebo odrážedlech, zazávodit si, užít si doprovodný program a zároveň podpořit invalidního Honzíka Najmana. Ten přijede s maminkou a zúčastní se hromadného závodu.

Hlavní výhra: koloběžka ( slosovatelný startovní kupón)

Registrace závodníků do 14.9. ve studiu Kamarád nebo před závody přímo u startu - zde obdržíte startovní číslo a registrační kupón (50,-Kč)

Závod jednotlivců dle věku od 1 do 100 let na koloběžkách a odrážedlech

Hromadný závod s Honzíkem v 15 hodin ( můžete i na kolech nebo pěšky)

Doprovodný program: Tvořivá dílnička, dětská tombola