Každý může být hrdinou

Jak správně poskytnout první pomoc se dnes dozví návštěvníci zážitkového programu v kavárně holešovského kina. Akce je vhodná pro děti od čtyř let, které se od certifikovaných lektorů naučí důležitá telefonní čísla, co dělat s člověkem v bezvědomí nebo jak ošetřit drobnou ránu. Program začíná ve čtyři hodiny odpoledne. Vstupné činí čtyřicet korun na dítě, drobné občerstvení a certifikát jsou v ceně. Na akci je nutné se předem do kavárny registrovat.