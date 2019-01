Po dlouhém uzavření Biskupské mincovny v Kroměříži se její dveře zase otevřou k vidění tu bude až do 31. srpna výstava Jana Kováříka s názvem 3 principy.Výstavu sám autor popisuje jako kolekci prezentující náhled na tři principy vzniku abstraktní formy, u kterých uplatňuje specifický koncepční a tektonický řád. rámci výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout i prostory mincovny a vodárny. Otevřeno bude vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.