Tři holky z blogu Czech Zero Waste, Helča, Míša a Jana, se už více než čtyři roky snaží co nejvíce omezit svůj odpad. Nemusí tak už skoro vůbec vynášet koš. A to není podle nich jediná pozitivní věc, kterou jim život bez odpadu přináší. Popovídat si s nimi o životě odpadu můžete v úterý 5. března v kroměřížské kavárně veloCAFÉ. Vstupné je 250 korun, ale přispět můžete dle toho jak to cítíte.